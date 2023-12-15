Первый бой Махачева и Волкановски стал поединком года по версии World MMA Awards. Леон Эдвардс признан лучшим бойцом
Объявлены лауреаты ежегодной премии World MMA Awards.
Первый бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски признан лучшим поединком года. Встреча бойцов прошла в феврале и возглавила турнир UFC 284 – россиянин победил единогласным решением судей.
Махачев также был представлен в категории «Лучший боец года», но награду получил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Лучшей женщиной-бойцом признали Алексу Грассо, которая в 2023 году отняла у Валентины Шевченко чемпионский пояс в наилегчайшем весе.
Церемония вручения наград состоялась в Лас-Вегасе, штат Невада.
Семь причин, почему первый бой Махачева и Волкановски получился таким близким
Ислам Махачев и Сергей Павлович номинированы на премию World MMA Awards