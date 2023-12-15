Первый бой Махачева и Волкановски стал поединком года по версии World MMA Awards. Леон Эдвардс признан лучшим бойцом

Объявлены лауреаты ежегодной премии World MMA Awards.

Первый бой между и признан лучшим поединком года. Встреча бойцов прошла в феврале и возглавила турнир UFC 284 – россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев также был представлен в категории «Лучший боец года», но награду получил чемпион UFC в полусреднем весе .

Лучшей женщиной-бойцом признали , которая в 2023 году отняла у чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Церемония вручения наград состоялась в Лас-Вегасе, штат Невада.

Семь причин, почему первый бой Махачева и Волкановски получился таким близким

Ислам Махачев и Сергей Павлович номинированы на премию World MMA Awards