Первый бой Махачева и Волкановски стал поединком года по версии World MMA Awards. Леон Эдвардс признан лучшим бойцом

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Объявлены лауреаты ежегодной премии World MMA Awards.

Первый бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски признан лучшим поединком года. Встреча бойцов прошла в феврале и возглавила турнир UFC 284 – россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев также был представлен в категории «Лучший боец года», но награду получил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Лучшей женщиной-бойцом признали Алексу Грассо, которая в 2023 году отняла у Валентины Шевченко чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Церемония вручения наград состоялась в Лас-Вегасе, штат Невада.

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