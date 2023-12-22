Бивол – о сериале «Слово пацана»: «Не хотелось бы, чтобы в будущем дети образовывали такие жестокие группы»

Дмитрий Бивол высказался о сериале «Слово пацана».

«Честно, смотрел. Постоянно натыкаешься в соцсетях на эпизоды из сериала, эта музыка… В общем, посмотрел. Какие‑то мелкие детали были и в моем детстве – подраться, в круге потанцевать.

Город Токмак, где я рос, считался криминальным в Киргизии. Да, я был прям малышом, но я наблюдал за старшими. Да, были банды, но не настолько жестокие, как показаны в фильме. Не было такого, что могли родителей обидеть. В основном только друг с другом.

В этом сериале, например, показана маленькая часть жизни одного человека, и она настолько насыщена жестокими событиями… И вот я сделал такой вывод для себя. Весь сериал я переживал за родителей. Если честно, больше, чем за детей.

За родителей очень обидно. Не хотелось бы, чтобы в будущем в стране было такое, что родители делают все правильно, а дети образовывают такие жестокие группы, идут не по той дороге», – сказал чемпион мира по боксу .

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