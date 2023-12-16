Эдвардс – о сериале «Слово пацана»: «В России есть черные? Они там не уживутся, это слишком жесткое дерьмо»

Чемпиона UFC Леона Эдвардса попросили на русском сказать фразу из «Слово пацана».

Британец должен был произнести фразу «Ты теперь с улицы, а кругом – враги». После неудачной попытки он задал вопрос.

«В России есть черные? Или их прям совсем там нет. Они там не уживутся, не смогут там жить, это слишком жесткое дерьмо.

Русский язык очень тяжелый для изучения. Очевидно, в России нет чернокожих, но ничего, это нормально. Надеюсь, что однажды посещу вашу страну и подучу русский язык», – сказал действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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