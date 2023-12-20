Артур Бетербиев: «Если бы Бивол хотел, уже давно бы провел бой против меня»
Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в избегании поединка с ним.
«Бой откладывается не из-за этого (поединок Бивола и Линдона Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год.
Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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