Артур Бетербиев: «Если бы Бивол хотел, уже давно бы провел бой против меня»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в избегании поединка с ним.

«Бой откладывается не из-за этого (поединок Бивола и Линдона Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год.

Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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2 комментария
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я не понимаю( у Артура бой сначала планировался в конце года, потом был перенесён, но виноват, что не вклинился, всё равно Дмитрий?
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