Тренер Бивола: «Бой с Бетербиевым обязательно состоится в 2024 году. Саудовцы хотят организовать его»

Тренер Дмитрия Бивола уверен, что поединок с Артуром Бетербиевым состоится.

– Мы вспоминаем 2022 год, а там Бивол боксировал против , . Предстоящий бой Дмитрия такой вывеской не может похвастаться.

– Ну, а кто может быть в соперниках, чтобы соответствовать статусу? Единственный человек – . Все болельщики ждут их противостояние, это лучшие боксеры в этом весе. И у них разные стили.

– Самый популярный вопрос последних лет – увидим ли мы вообще бой Бетребиева и Бивола?

– Думаю, мы увидим этот бой. И он обязательно состоится в 2024 году. Но и у Артура, и у Димы поединки. Нужно сначала добиться побед в своих боях. Давайте пока не будем заглядывать за спину своих соперников.

Нужно пройти эти бои, а далее обговаривать условия по их очной встрече. Но действительно есть люди, которые хотят провести их поединок – те же саудовцы хотят это сделать, – сказал тренер Геннадий Машьянов.

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