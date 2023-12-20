Тренер Бивола: «Бой с Бетербиевым обязательно состоится в 2024 году. Саудовцы хотят организовать его»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Тренер Дмитрия Бивола уверен, что поединок с Артуром Бетербиевым состоится.

– Мы вспоминаем 2022 год, а там Бивол боксировал против Сауля Альвареса, Хильберто Рамиреса. Предстоящий бой Дмитрия такой вывеской не может похвастаться.

– Ну, а кто может быть в соперниках, чтобы соответствовать статусу? Единственный человек – Артур Бетербиев. Все болельщики ждут их противостояние, это лучшие боксеры в этом весе. И у них разные стили.

– Самый популярный вопрос последних лет – увидим ли мы вообще бой Бетребиева и Бивола?

– Думаю, мы увидим этот бой. И он обязательно состоится в 2024 году. Но и у Артура, и у Димы поединки. Нужно сначала добиться побед в своих боях. Давайте пока не будем заглядывать за спину своих соперников.

Нужно пройти эти бои, а далее обговаривать условия по их очной встрече. Но действительно есть люди, которые хотят провести их поединок – те же саудовцы хотят это сделать, – сказал тренер Геннадий Машьянов.

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1 комментарий
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ещё годик подождите, как раз Артуру исполнится 40
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