Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Бомж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью»
Белал Мухаммад раскритиковал решение UFC дать титульный бой Колби Ковингтону.
«Честно говоря, это был позор для всего дивизиона. Вот что происходит, когда вы зовете бомжа Ковингтона, который отсутствовал в течение двух лет и не достоин титульника. За то, что сказал Колби, он заслужил, чтобы ему сломали челюсть. Я думал, что Леон пойдет и уничтожит его, но он предпочел легкую игру.
UFC знает, кто следующий претендент. Мне нужно туда попасть. Я должен вернуть величие полусреднему дивизиону, потому что собираюсь сражаться в каждом бою. Я всегда буду перед его лицом, без остановки, на 100 процентов. Леону Эдвардсу будет некогда дышать.
Я заставлю его истекать кровью. Ему будет трудно дышать. Ему придется смотреть в свой угол, и его тренер повторит то же самое: «Не позволяй ему издеваться над тобой, сынок!». Вот что я собираюсь с ним сделать. Я буду издеваться над ним», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.
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