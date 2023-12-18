Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Бомж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад раскритиковал решение UFC дать титульный бой Колби Ковингтону.

«Честно говоря, это был позор для всего дивизиона. Вот что происходит, когда вы зовете бомжа Ковингтона, который отсутствовал в течение двух лет и не достоин титульника. За то, что сказал Колби, он заслужил, чтобы ему сломали челюсть. Я думал, что Леон пойдет и уничтожит его, но он предпочел легкую игру.

UFC знает, кто следующий претендент. Мне нужно туда попасть. Я должен вернуть величие полусреднему дивизиону, потому что собираюсь сражаться в каждом бою. Я всегда буду перед его лицом, без остановки, на 100 процентов. Леону Эдвардсу будет некогда дышать.

Я заставлю его истекать кровью. Ему будет трудно дышать. Ему придется смотреть в свой угол, и его тренер повторит то же самое: «Не позволяй ему издеваться над тобой, сынок!». Вот что я собираюсь с ним сделать. Я буду издеваться над ним», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.

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3 комментария
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в первом бою, что мешало так сделать? до тычка в глаз, смотрелся как бомж-Колби сам также.
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Звучит так себе от человека который в своей инсте открыто топит за террористов из хамас.
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Да и так нормально отлупил Леон америкоса, 4/1 по раундам, почти вдвое перебил по значимым ударам, ногу раскрошил, побросал даже, незачем было лезть на рожон и рисковать поясом.
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