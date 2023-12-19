Леон Эдвардс: «Поединок с Шавкатом, вероятно, вышел бы хорошим»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о своем будущем после защиты титула в поединке с Колби Ковингтоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе 17 декабря.

— Мне без разницы, кто будет моим следующим соперником. Не знаю, что решат в UFC. Возможно, это будет не Белал, потому что он довольно скучный боец. Поединок с Шавкатом, вероятно, вышел бы хорошим. Посмотрим, кто будет следующим. Сейчас эпоха Леона Эдвардса, — заявил чемпион.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером