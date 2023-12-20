Грассо и Чжан договорились провести бой на UFC 300: «Давай сделаем это!»

Алекса Грассо и Вэйли Чжан договорились подраться на UFC 300.

«Привет, чемпионка! Как считаешь, фанатов заинтересует наш бой на UFC 300?» – написала Чжан в социальных сетях.

«Я так тобой восхищаюсь! С удовольствием бы защитила титул в поединке с тобой. Сделаешь вес?» – спросила Грассо.

«Погнали! Я поднимусь в твою категорию. Давай сделаем это!» – ответила китаянка, отметив в публикации аккаунт президента UFC Даны Уайта.

Чжан владеет поясом в женском минимальном весе. – чемпионка в наилегчайшем весе. Турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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