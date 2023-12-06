Дмитрий Бивол: «В данный момент бой с Бетербиевым более реален, чем до этого»
Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке с Артуром Бетербиевым.
«Конечно же, верю, что бой с Бетербиевым состоится. Этот бой вполне реален. Более того, в данный момент этот бой более реален, чем был до этого.
Уже есть видение, где и как он может состояться», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
23 декабря Бивол проведет поединок против Линдона Артура. Бой пройдет в Саудовской Аравии.
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