В Ингушетии не смогли назвать сроки завершения реабилитации Александра Емельяненко

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко продолжает восстанавливаться после запоя в мае 2023 года.

«Пока неизвестно, когда Александра выпишут из реалибитационного центра», – сказал глава Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление Александра Емельяненко.

Напомним, что Емельяненко попал в реабилитационный центр летом 2023 года. В мае-2023 он досрочно победил Евгения Ершова в поединке по правилам ММА.

Александр Емельяненко в соцсетях: «Ждете возвращения?🔥»

Камил Гаджиев: «Емельяненко вернется на два поединка, а потом уйдет в очередной алкогольный трип. В итоге станет бомжом»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реабилитация Сани - это как ремонт в квартире: его невозможно доделать, его можно только прекратить!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий