В Ингушетии не смогли назвать сроки завершения реабилитации Александра Емельяненко
Александр Емельяненко продолжает восстанавливаться после запоя в мае 2023 года.
«Пока неизвестно, когда Александра выпишут из реалибитационного центра», – сказал глава Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление Александра Емельяненко.
Напомним, что Емельяненко попал в реабилитационный центр летом 2023 года. В мае-2023 он досрочно победил Евгения Ершова в поединке по правилам ММА.
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