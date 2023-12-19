В Ингушетии не смогли назвать сроки завершения реабилитации Александра Емельяненко

Александр Емельяненко продолжает восстанавливаться после запоя в мае 2023 года.

«Пока неизвестно, когда Александра выпишут из реалибитационного центра», – сказал глава Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление .

Напомним, что Емельяненко попал в реабилитационный центр летом 2023 года. В мае-2023 он досрочно победил Евгения Ершова в поединке по правилам ММА.

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