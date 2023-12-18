Эдвардс не хочет драться с Мухаммадом: «Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульник. У него привилегии?»
Леон Эдвардс признался, что ему не интересен реванш с Белалом Мухаммадом.
«Реванш с Белалом Мухаммадом? Признаться, есть и другие варианты. Я не чувствую, что Белал должен стать следующим моим соперником. Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульный поединок. Так чем он отличается? Или у него привилегии?» – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Напомним, что Эдвардс и Мухаммад дрались в марте 2021 года. Поединок признан несостоявшимся из-за того, что Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.
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ты ныл в каждом интервью, что тебя титульник не дают и игнорируют твою серию побед, когда у тебя побед 5 было над мешками, и после девятой (а не десятой) победы тебе немедленно титульник вручили.
у белала сейчас точно такая же серия из 9 побед, только оппозиция у него гораздо серьёзней твоей. не гуннары нельсоны и ковбои серроне, а в последних 4 боях он одолел 4 бойцов из топ 10.
и ты ему сейчас подождать предлагаешь? бой с конором будешь просить, видать (масвидаля уже выпрашивал). такой же позорник и лицемер, как и колби.