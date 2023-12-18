Эдвардс не хочет драться с Мухаммадом: «Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульник. У него привилегии?»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс признался, что ему не интересен реванш с Белалом Мухаммадом.

«Реванш с Белалом Мухаммадом? Признаться, есть и другие варианты. Я не чувствую, что Белал должен стать следующим моим соперником. Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульный поединок. Так чем он отличается? Или у него привилегии?» – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Напомним, что Эдвардс и Мухаммад дрались в марте 2021 года. Поединок признан несостоявшимся из-за того, что Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.

Поражение Фергюсона (угу, опять) и появление скучного, но сильного чемпиона. UFC 296 проверил нас на эмоции

Ковингтон – о следующем сопернике для Эдвардса: «Рахмонов. Кому вообще нужен Мухаммад?»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это будет настолько унылое зрелище, что их бой можно будет как лекарство от бессонницы рекомендовать
+14
-2
+12
Белал в последних 14 боях 13- 1 рекорд серьезную опозицию прошел , висенте луке, майя , шон брэди , томпсон , бернс , плюс ему сейчас 35 лет , возраст его поджимает , так что он заслужил бой за пояс и точка
+14
-3
+11
Конечно этот бой смотреть абсолютно никакого желания нет, но так ведь Белал же уже идет на беспроигрышной серии из 10 боев (с 1 NC как раз таки с Эдвардсом). Что-то с логикой леона не то.
+4
0
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ещё один сраный лицемер.
ты ныл в каждом интервью, что тебя титульник не дают и игнорируют твою серию побед, когда у тебя побед 5 было над мешками, и после девятой (а не десятой) победы тебе немедленно титульник вручили.
у белала сейчас точно такая же серия из 9 побед, только оппозиция у него гораздо серьёзней твоей. не гуннары нельсоны и ковбои серроне, а в последних 4 боях он одолел 4 бойцов из топ 10.
и ты ему сейчас подождать предлагаешь? бой с конором будешь просить, видать (масвидаля уже выпрашивал). такой же позорник и лицемер, как и колби.
+2
-1
+1
У него 9 побед подряд …
0
0
0
Диаза поди хочет еще раз ))
0
0
0
Ответ j30
Белал в последних 14 боях 13- 1 рекорд серьезную опозицию прошел , висенте луке, майя , шон брэди , томпсон , бернс , плюс ему сейчас 35 лет , возраст его поджимает , так что он заслужил бой за пояс и точка
Абсолютно верно
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий