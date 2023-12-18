Эдвардс не хочет драться с Мухаммадом: «Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульник. У него привилегии?»

Леон Эдвардс признался, что ему не интересен реванш с Белалом Мухаммадом.

«Реванш с Белалом Мухаммадом? Признаться, есть и другие варианты. Я не чувствую, что Белал должен стать следующим моим соперником. Я выиграл 10 боев подряд, прежде чем получить титульный поединок. Так чем он отличается? Или у него привилегии?» – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Напомним, что Эдвардс и Мухаммад дрались в марте 2021 года. Поединок признан несостоявшимся из-за того, что Белал не смог продолжить бой после случайного тычка в глаз.

Поражение Фергюсона (угу, опять) и появление скучного, но сильного чемпиона. UFC 296 проверил нас на эмоции

Ковингтон – о следующем сопернике для Эдвардса: «Рахмонов. Кому вообще нужен Мухаммад?»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать