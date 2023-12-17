Эдвардс о бое с Рахмоновым: «Я готов»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион полусреднего дивизиона UFC англичанин Леон Эдвардс (22-3-0-1) прокомментировал возможное получение титульного шанса казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0):

«Да, я видел его выступление. Я думаю, Томпсон уже не в лучшей форме, ведь ему за 40 лет. Если он станет следующим, то ОК. Кого бы мне не дали в соперники – я готов».

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