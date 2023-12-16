Битва взглядов титульников UFC 297, 298 и 299: Стрикленд – дю Плесси, Волкановски – Топурия и О’Мэлли – Вера

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Александр Волкановски Марлон Вера Шон Стрикленд Илия Топурия Дрикус дю Плесси UFC 297 UFC 298 UFC 299 Бокс/MMA/UFC

UFC провел битву взглядов главных поединков UFC 297, 298 и 299.

Это три первых титульных турнира, запланированных на 2024 год.

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси возглавят турнир UFC 297, который состоится в ночь на 21 января.

Александр Волкановски и Илия Топурия подерутся на UFC 298 в ночь на 18 февраля.

Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся на UFC 299 в ночь на 10 марта.

Представлен официальный постер турнира UFC 297: Стрикленд против дю Плесси

Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»

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1 комментарий
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>Какой чемпионский бой начала 2024 ждете больше всего?

ну точно не О’Мэлли - Вера
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