Битва взглядов титульников UFC 297, 298 и 299: Стрикленд – дю Плесси, Волкановски – Топурия и О’Мэлли – Вера
UFC провел битву взглядов главных поединков UFC 297, 298 и 299.
Это три первых титульных турнира, запланированных на 2024 год.
Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси возглавят турнир UFC 297, который состоится в ночь на 21 января.
Александр Волкановски и Илия Топурия подерутся на UFC 298 в ночь на 18 февраля.
Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся на UFC 299 в ночь на 10 марта.
Представлен официальный постер турнира UFC 297: Стрикленд против дю Плесси
Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»
ну точно не О’Мэлли - Вера