Битва взглядов титульников UFC 297, 298 и 299: Стрикленд – дю Плесси, Волкановски – Топурия и О’Мэлли – Вера

UFC провел битву взглядов главных поединков UFC 297, 298 и 299.

Это три первых титульных турнира, запланированных на 2024 год.

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси возглавят турнир UFC 297, который состоится в ночь на 21 января.

Александр Волкановски и Илия Топурия подерутся на UFC 298 в ночь на 18 февраля.

Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся на UFC 299 в ночь на 10 марта.

Представлен официальный постер турнира UFC 297: Стрикленд против дю Плесси

Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»