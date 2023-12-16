Шон Стрикленд: «Ковингтон – настоящий кусок дерьма. Ни капли уважения к нему»

Шон Стрикленд признался, что ненавидит Колби Ковингтона.

«Колби [Ковингтон] – настоящий кусок дерьма. Он облажался в личных отношениях со всеми. Я воспринимаю его как личное оскорбление.

Он смеется над отцом Леона [Эдвардса], это самый ублюдский поступок, который можно сделать. Какой бы у него ни был отец, его мать вырастила мужика, который выиграл титул UFC. Настоящий гребанный американец аплодирует ему за это, а не критикует. Колби фальшивая долбанная сучка.

Единственное, что Колби может сделать, это позвонить в службу 911 и попросить прислать помощь. Ты умеешь только стучать. Ни капли уважения к тебе. Ты сбежал от Вердума и вызвал полицию на Джорджа», – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.

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