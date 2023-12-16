«По крайней мере, меня не трахал мой отец». О’Мэлли и Стрикленд повздорили на пресс-конференции

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Шон Стрикленд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд и Шон О’Мэлли устроили словесную перепалку во время пресс-конференции к турниру UFC 296.

«Я хотя бы не позволяю левым чувакам трахать мою жену», – обратился Стрикленд к чемпиону легчайшего дивизиона.

«По крайней мере, меня не трахал мой отец», – ответил О’Мэлли.

Ранее О’Мэлли признался, что долгое время состоял в свободных отношениях с женой, в ходе которых допускались измены обеих сторон.

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5 комментариев
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Диалог достойный таких шедевров как идиократия и очень страшное кино.
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Высокие западные отношения.
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всё-таки стрикленд король лицемеров.
"я никогда не приплетаю семью, не говорю про чужих жён. но этот пацан в беде, ему нужно помочь" цитата стрикленда про яна нашего гэрри.
и тут же полез в семейные отношения расписного дурачка.
какое твоё дело вообще, кто кого трахает, любитель ты американских свобод?
не ты ли ранее кукарекал, про плохих мусульман, как, дескать, это ужасно, что они женщин в паранджу закутывают
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