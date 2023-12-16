«По крайней мере, меня не трахал мой отец». О’Мэлли и Стрикленд повздорили на пресс-конференции

Шон Стрикленд и Шон О’Мэлли устроили словесную перепалку во время пресс-конференции к турниру UFC 296.

«Я хотя бы не позволяю левым чувакам трахать мою жену», – обратился Стрикленд к чемпиону легчайшего дивизиона.

«По крайней мере, меня не трахал мой отец», – ответил О’Мэлли.

Ранее О’Мэлли признался, что долгое время состоял в свободных отношениях с женой, в ходе которых допускались измены обеих сторон.

Стрикленд – о жене Гэрри: «Если Пимблетт победит в воскресенье, она точно отправит ему запрос на переписку»

Веттори раскритиковал Ковингтона за шутку об отце Эдвардса: «Этого подонка нужно бить по затылку»