Взвешивание на UFC 296: Эдвардс – Ковингтон, Пантожа – Ройвал, Фергюсон – Пимблетт

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет UFC 296. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между и .

Накануне прошла традиционная церемония взвешивания:

• Леон Эдвардс – Колби Ковингтон;

• – Брэндон Ройвал;

• – ;

• Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт;

• Джош Эмметт – Брайс Митчелл;

• Тагир Уланбеков – Коди Дарден;

• Мартин Будай – Шамиль Газиев.

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