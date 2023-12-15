Взвешивание на UFC 296: Эдвардс – Ковингтон, Пантожа – Ройвал, Фергюсон – Пимблетт

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Стивен Томпсон Колби Ковингтон Джош Эмметт Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов Брайс Митчелл Пэдди Пимблетт Тагир Уланбеков Алешандре Пантожа UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Брэндон Ройвал Бокс/MMA/UFC

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет UFC 296. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Накануне прошла традиционная церемония взвешивания:

• Леон Эдвардс – Колби Ковингтон;

Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвал;

Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон;

• Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт;

• Джош Эмметт – Брайс Митчелл;

• Тагир Уланбеков – Коди Дарден;

• Мартин Будай – Шамиль Газиев.

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