Взвешивание на UFC 296: Эдвардс – Ковингтон, Пантожа – Ройвал, Фергюсон – Пимблетт
В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет UFC 296. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Накануне прошла традиционная церемония взвешивания:
• Леон Эдвардс – Колби Ковингтон;
• Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвал;
• Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон;
• Тони Фергюсон – Пэдди Пимблетт;
• Джош Эмметт – Брайс Митчелл;
• Тагир Уланбеков – Коди Дарден;
• Мартин Будай – Шамиль Газиев.
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