Шлеменко раскритиковал супервайзера за опоздание на взвешивание с Иличем: «Кого мы ждем?»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко отреагировал на задержку взвешивания перед реваншем с Иличем.

«Все пришли, даже мой оппонент. Когда приходят два соперника, я не понимаю, чего мы ждем? Ждем кого? Мы оба здесь, в чем проблема. Илич тоже не особо был доволен ждать.

Мы оба здесь, увидели свой вес – это же самое главное. У меня к Иличу нет претензий, у него ко мне тоже.

Мы оба увидели, что сделали вес без полотенец, без пальцев, без тех, кто поддерживает сзади. Было ли какое-то напряжение в тот момент? Конечно. Зачем опаздывать?

Я привык всегда вовремя приходить, даже раньше. И не только я, Илич точно так же пришел. На 08:00 была договоренность, и мы оба были здесь.

Я не спорю, если бы один из нас еще гонял вес, другой мог бы помучаться, и то это было бы неправильно», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Шлеменко подерется с Александром Иличем. Летом-2022 Илич нокаутировал россиянина в первом раунде.

Шлеменко тяжелее Илича на 200 граммов перед реваншем на RCC 17

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3 комментария
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Ъуъ
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Шлем явно не опохмелился, вот и раздражённый
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Такого уважаемого человека дёрнули в 8-00 на взвешивания а сами опаздывают, где то в кабинетах приводят себя в порядок. Хоть бы налили Саше, шоколадкой угостили что ли. Как жаль, что среди нас ходят люди у которых мусорные баки вместо сердца.
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