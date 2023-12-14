Шлеменко раскритиковал супервайзера за опоздание на взвешивание с Иличем: «Кого мы ждем?»

Александр Шлеменко отреагировал на задержку взвешивания перед реваншем с Иличем.

«Все пришли, даже мой оппонент. Когда приходят два соперника, я не понимаю, чего мы ждем? Ждем кого? Мы оба здесь, в чем проблема. Илич тоже не особо был доволен ждать.

Мы оба здесь, увидели свой вес – это же самое главное. У меня к Иличу нет претензий, у него ко мне тоже.

Мы оба увидели, что сделали вес без полотенец, без пальцев, без тех, кто поддерживает сзади. Было ли какое-то напряжение в тот момент? Конечно. Зачем опаздывать?

Я привык всегда вовремя приходить, даже раньше. И не только я, Илич точно так же пришел. На 08:00 была договоренность, и мы оба были здесь.

Я не спорю, если бы один из нас еще гонял вес, другой мог бы помучаться, и то это было бы неправильно», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Шлеменко подерется с . Летом-2022 Илич нокаутировал россиянина в первом раунде.

Шлеменко тяжелее Илича на 200 граммов перед реваншем на RCC 17