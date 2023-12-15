Виктор Дроздов – новый президент Союза MMA России. Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента

Теги Федор Емельяненко Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Дроздов стал президентом Союза MMA России, Емельяненко отказался от поста почетного президента.

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Союза MMA России, на которой Виктор Дроздов стал новым президентом организации. Он был единственным кандидатом.

Ранее Союз MMA возглавлял Федор Емельяненко – он покинул должность в августе-2022. Теперь Емельяненко отказался от должности почетного президента организации.

Дроздову – 66 лет. Ранее он возглавлял Федерацию ММА Калужской области.

Федор ушел из Союза MMA: что об этом известно? И правда ли, что он зарабатывал через компанию жены?

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1 комментарий
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это любиель животных который
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