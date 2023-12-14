Фергюсон – о Пимблетте: «Ублюдок обиделся, что я его забанил в соцсетях. В клетке я его порежу и отправлю к мамочке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон пообещал пролить кровь Пэдди Пимблетта в бою на UFC 296.

«Все пройдет по моему плану. Я надрывал свой зад и все представил: нет сценария, при котором этот парень побьет меня.

Он обиделся, что я забанил его в соцсетях, какой чувствительный ублюдок. Вот увидите: я порежу его в клетке, он увидит свою кровь, а затем убежит из октагона к мамочке», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон, который в ночь на 17 декабря подерется с Пэдди Пимблеттом на UFC 296.

Тони Фергюсон – это уличная драка, кровь и дух UFC. Как же грустно с ним прощаться

Пимблетт – о Фергюсоне: «Для меня честь разделить клетку с Тони. Хочу, чтобы он ушел на пенсию с победой. Но не за мой счет»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И упаду в нокаут
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий