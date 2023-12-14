Фергюсон – о Пимблетте: «Ублюдок обиделся, что я его забанил в соцсетях. В клетке я его порежу и отправлю к мамочке»

Тони Фергюсон пообещал пролить кровь Пэдди Пимблетта в бою на UFC 296.

«Все пройдет по моему плану. Я надрывал свой зад и все представил: нет сценария, при котором этот парень побьет меня.

Он обиделся, что я забанил его в соцсетях, какой чувствительный ублюдок. Вот увидите: я порежу его в клетке, он увидит свою кровь, а затем убежит из октагона к мамочке», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон, который в ночь на 17 декабря подерется с на UFC 296.

Тони Фергюсон – это уличная драка, кровь и дух UFC. Как же грустно с ним прощаться

Пимблетт – о Фергюсоне: «Для меня честь разделить клетку с Тони. Хочу, чтобы он ушел на пенсию с победой. Но не за мой счет»