Уайт подтвердил, что Гэрри вылетел с UFC 296 из-за пневмонии
Иэн Гэрри не подерется с Висенте Луке на UFC 296.
«Ребята, в курсе слухов про отмену боя между Иэном Гэрри и Висенте Луке. Это правда. У Иэна случился грипп, перешедший в пневмонию. Так что бой не состоится», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Поединок между Луке и Гэрри должен был состояться в главном карде UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 декабря.
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