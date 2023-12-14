Уайт подтвердил, что Гэрри вылетел с UFC 296 из-за пневмонии

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Висенте Луке Иэн Гэрри UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри не подерется с Висенте Луке на UFC 296.

«Ребята, в курсе слухов про отмену боя между Иэном Гэрри и Висенте Луке. Это правда. У Иэна случился грипп, перешедший в пневмонию. Так что бой не состоится», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Луке и Гэрри должен был состояться в главном карде UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 декабря.

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4 комментария
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Ну это ржака, конечно. Так эпично закопать самого себя надо умудриться. Колби одним только своим именем запугал парня с которым не дерется ещё до прессухи.
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неужели всё-таки испугался. здоровья, в любом случае
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губка Боб не уследил
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Жаль, очень ждал этот бой ( не из-за Гэрри разумеется)
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