Ринг-герлз Бритни Палмер завершила карьеру после 12 лет в UFC.

Об уходе 36-летняя Палмер объявила на церемонии World MMA Awards, где она стала лучшей рингкардгерл 2023 года. Палмер положила на сцену шорты в знак ухода.

«Спасибо всем. Для меня действительно большая честь получить эту награду. Спасибо UFC и всем, кто за меня голосовал. Я путешествовала по миру и встретила невероятных людей и друзей на всю жизнь.

Всегда буду ценить воспоминания и с радостью смотрю в будущее. Спасибо UFC, Дане Уайту и всем фанатам за эту невероятную привилегию. Я действительно счастлива быть частью такого путешествия. Люблю вас, ребята», – сказала Палмер.

Палмер дебютировала в UFC в 2011 году. Турнир UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе, станет для нее последним.

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