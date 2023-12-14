Рахмонов – о возможном бое с Махачевым: «Может, встретимся»

Шавкат Рахмонов назвал возможным бой с Исламом Махачевым.

«Справедливо ли будет дать титульник в полусреднем весе? Не знаю. Но Ислам все равно чемпион, он может подраться. Главное, чтобы он защищал пояс в полусреднем весе.

Если он хочет стать чемпионом, то главное, чтобы он защищал или освобождал титул.

Наш возможный бой? Посмотрим, не хочу торопиться. Может, встретимся. А, может, и не встретимся», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Напомним, в ночь на 17 декабря Рахмонов подерется со .

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