Рахмонов – о статусе боя с Томпсоном: «Не было обещаний, что победитель получит титульник»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Шавкат Рахмонов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов рассказал о статусе боя со Стивеном Томпсоном.

«Не было обещаний или какого-то такого разговора, но все, о чем хочу сказать: я готов драться за титул.

И победа над Стивеном Томпсоном станет еще одним поводом показать, что я заслужил. Не знаю, что будет дальше, сейчас хочу сосредоточиться на Вандербое», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Напомним, что Рахмонов подерется со Стивеном Томпсоном в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

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