Джошуа – о Фьюри: «У меня было 12 чемпионских боев, а у Тайсона – четыре или пять. На вершине тяжело»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа высказался о титульных шансах Тайсона Фьюри.

«На вершине очень, очень тяжело. Одно дело туда добраться, а остаться там – это другое. Думаю, у него четыре-пять чемпионских боев, у меня их было 12. Это нелегко…

Я сделал все, что мог, когда был чемпионом мира. Посмотрим, как хорош Фьюри будет в статусе чемпиона мира, насколько долго он продержится», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Джошуа и Уайлдер договорились о бое на 9 марта (ESPN)

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