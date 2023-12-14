Шлеменко тяжелее Илича на 200 граммов перед реваншем на RCC 17
15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания.
- Александр Шлеменко – 84,25 кг;
- Александр Илич – 84,05 кг.
Напомним, летом-2022 Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.
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