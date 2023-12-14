Шлеменко тяжелее Илича на 200 граммов перед реваншем на RCC 17

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между и Александром Иличем.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания.

Александр Шлеменко – 84,25 кг;

– 84,05 кг.

Напомним, летом-2022 Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

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