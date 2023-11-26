Эдди Хирн: «Если Уайлдер и Джошуа победят, то, скорее всего, подерутся в марте»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил, что бой Уайлдера и Джошуа может состояться в марте.

«На самом деле, у нас оставалось всего шесть недель, когда нам позвонили из Саудовской Аравии и сказали: «Хотите быть в карде? Соперник – Отто Валлин».  И в то же время нам предложили поединок Джея Опетайи против Дмитрия Бивола.

Джошуа был готов. Он хотел подраться три раза в этом году. Уайлдер в деле: оба побеждают и очный бой неизбежен. Мы обсуждали поединок в январе, но похоже, что Энтони подерется в декабре и, надеюсь, в марте», – заявил промоутер Эдди Хирн.

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7 комментариев

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pups1
Удивительно вообще что 5 лет назад эти два афроамериканца были непобежденными, удерживали 4 основных пояса на двоих и их противостояние считалось что то с чем то! На дворе конец осени 2023 они так и не встретились между собой, но зато у них теперь на двоих 5 поражений, 0 поясов, и посливали свои бои жиртресам и легковесу-побратыму Усику
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нерд халилович
Сегодня пересматривал бои Уайлдера... Я был в шоке какие все-таки быстрые и хлесткие у него удары😱😱😱 Если он допустим в мма-перчатках кому-то заедет, он стерет лицо и двуликим сделает...
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pups1
Уайдлер похоронит карьеру качка. Нокаутом в 3-7 раунде
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Оскар Муравьёв
Они в декабре уже драться должны между собой.. Учитывая что Уайлдер пробитый пенсионер 38 летний
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AsperChelsea
Ответ нерд халилович
Сегодня пересматривал бои Уайлдера... Я был в шоке какие все-таки быстрые и хлесткие у него удары😱😱😱 Если он допустим в мма-перчатках кому-то заедет, он стерет лицо и двуликим сделает...
Стерёт)))
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SEVEN_
Да ждут они пока Уайлдер постареет и замедлился.
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pups1
Ответ Оскар Муравьёв
Они в декабре уже драться должны между собой.. Учитывая что Уайлдер пробитый пенсионер 38 летний
В каком месте он пробитый?🤡🤡
Он побьет любого, и уверен проведи с Фьюри 10 боев, 3 из них минимум заберет
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