Эдди Хирн: «Если Уайлдер и Джошуа победят, то, скорее всего, подерутся в марте»

Эдди Хирн заявил, что бой Уайлдера и Джошуа может состояться в марте.

«На самом деле, у нас оставалось всего шесть недель, когда нам позвонили из Саудовской Аравии и сказали: «Хотите быть в карде? Соперник – Отто Валлин». И в то же время нам предложили поединок Джея Опетайи против Дмитрия Бивола.

Джошуа был готов. Он хотел подраться три раза в этом году. Уайлдер в деле: оба побеждают и очный бой неизбежен. Мы обсуждали поединок в январе, но похоже, что Энтони подерется в декабре и, надеюсь, в марте», – заявил промоутер Эдди Хирн.

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