Уайлдер – о Джошуа: «Всегда считал его ментально слабым»

Деонтей Уайлдер назвал главный недостаток Энтони Джошуа.

«Всегда считал ментально слабым. Для меня это не новость. Если вы найдете мои старые интервью, то услышите, что я говорил об этом и раньше. Он слаб, особенно когда дело доходит до меня.

Ему предложили гонорар в $50 млн за поединок со мной, но сделка все равно сорвалась. Люди это видят и все понимают. Правда всегда выходит наружу», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Уайлдер – о тренировочном лагере: «Я тренируюсь быть убийцей. Это чувство, которое мне нравится»

Эдди Хирн: «Если Уайлдер и Джошуа победят, то, скорее всего, подерутся в марте»