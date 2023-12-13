Уайлдер – о Джошуа: «Всегда считал его ментально слабым»
Деонтей Уайлдер назвал главный недостаток Энтони Джошуа.
«Всегда считал Джошуа ментально слабым. Для меня это не новость. Если вы найдете мои старые интервью, то услышите, что я говорил об этом и раньше. Он слаб, особенно когда дело доходит до меня.
Ему предложили гонорар в $50 млн за поединок со мной, но сделка все равно сорвалась. Люди это видят и все понимают. Правда всегда выходит наружу», – сказал экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
Уайлдер – о тренировочном лагере: «Я тренируюсь быть убийцей. Это чувство, которое мне нравится»
Эдди Хирн: «Если Уайлдер и Джошуа победят, то, скорее всего, подерутся в марте»