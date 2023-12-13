Уайлдер – о Джошуа: «Всегда считал его ментально слабым»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер назвал главный недостаток Энтони Джошуа.

«Всегда считал Джошуа ментально слабым. Для меня это не новость. Если вы найдете мои старые интервью, то услышите, что я говорил об этом и раньше. Он слаб, особенно когда дело доходит до меня.

Ему предложили гонорар в $50 млн за поединок со мной, но сделка все равно сорвалась. Люди это видят и все понимают. Правда всегда выходит наружу», – сказал экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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