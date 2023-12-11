Уайлдер – о тренировочном лагере: «Я тренируюсь быть убийцей. Это чувство, которое мне нравится»

Уайлдер рассказал о своем отношении к тренировкам.

«Это безумное чувство, когда ты становишься обычным бойцом. Нужно проходить через все эти тренировки, спарринги, и все, о чем вы думаете, это удары. Вы бьете своих спарринг-партнеров и со временем это накапливается в вашем сознании.

Я тренируюсь быть убийцей. Это меняет мышление. Это чувство, которое мне нравится. То безумное ощущение – знать, что ты опасный человек, ходячее оружие, и в любой момент времени ты можешь кого-то травмировать, либо пригрозить.

В лагере я становлюсь более агрессивным и очень серьезным. У меня есть миссия, которую нужно выполнить. Мне нравится этот прилив адреналина. И я с нетерпением жду возможности выпустить это чувство во время боя», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Напомним, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится бой в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

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