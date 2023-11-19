Деонтей Уайлдер: «Джошуа хотел $50 млн за бой, и мы согласились. А он отказался»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер рассказал, почему сорвался его бой с Энтони Джошуа.

«Джошуа попросил $50 млн за бой, и мы согласились. Он отказался. Единственный способ, которым вы можете игнорировать этот факт, можно назвать юмор. Так вы убедите общественность в том, что это нереально.

Именно его менеджеры виноваты в том, что бой не состоялся. Прошло уже больше шести лет. Наступает момент, когда ты думаешь, что пора об этом забыть. Много раз он хотел драться, но его представители этого не позволяли, потому что Джошуа – источник денег для промоушена. И если он проиграет, то пострадает бизнес», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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