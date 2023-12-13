Комментатор UFC Аник: «Все идет к тому, что Гоггинс будет секундировать Фергюсона»

Джон Аник сообщил, что Дэйв Гоггинс станет секундантом Тони Фергюсона.

«Все идет к тому, что Гоггинс будет секундировать Фергюсона. Но в чем именно заключалась подготовка? Знаете, мне 45. Я чувствую себя совсем не так, как раньше – например, 10 лет назад. Даже несмотря на то, что регулярно тренируюсь...

Как чувствует себя Фергюсон на данном этапе карьеры? Как быстро восстанавливается его тело? Не думаю, что он сможет честно ответить на эти вопросы», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

В ночь на 17 декабря подерется с . Поединок пройдет в главном карде UFC 296.

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