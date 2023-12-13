Комментатор UFC Аник: «Все идет к тому, что Гоггинс будет секундировать Фергюсона»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Джон Аник сообщил, что Дэйв Гоггинс станет секундантом Тони Фергюсона.

«Все идет к тому, что Гоггинс будет секундировать Фергюсона. Но в чем именно заключалась подготовка? Знаете, мне 45. Я чувствую себя совсем не так, как раньше – например, 10 лет назад. Даже несмотря на то, что регулярно тренируюсь...

Как чувствует себя Фергюсон на данном этапе карьеры? Как быстро восстанавливается его тело? Не думаю, что он сможет честно ответить на эти вопросы», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

В ночь на 17 декабря Тони Фергюсон подерется с Пэдди Пимблеттом. Поединок пройдет в главном карде UFC 296.

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1 комментарий
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С вашего позволения, я расшифрую: Все идёт к тому, что Фергюсону в очередной раз обстучат бубен.
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