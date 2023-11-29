Роган – о тренировках Фергюсона со сверхмарафонцем: «Гоггинс может пахать сутками, так что в этом есть польза»

Джо Роган прокомментировал тренировки Тони Фергюсона со сверхмарафонцем Дэвидом Гоггинсом.

«Мне очень интересно посмотреть на Тони после тренировок с Дэвидом Гоггинсом. Есть много мнений: кто-то считает это полезным, кто-то – вредным.

Но мне интересно. Не знаю, потому что никто раньше не тренировался с Дэвидом. С другой стороны, мы видели, что Гоггинс даже не старался, а Тони – очень старался.

В плане выносливости Фергюсону есть куда расти. Гоггинс даже не устал, он может пахать сутками. Так что в этом есть польза», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, в ночь на 17 декабря подерется с Пэдди Пимблеттом. С мая-2020 года Фергюсон идет на серии из шести поражений.

Дэвид Гоггинс – американский сверхмарафонец и бывший военный, служивший в элитных спецподразделениях.

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