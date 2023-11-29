Роган – о тренировках Фергюсона со сверхмарафонцем: «Гоггинс может пахать сутками, так что в этом есть польза»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джо Роган Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Джо Роган прокомментировал тренировки Тони Фергюсона со сверхмарафонцем Дэвидом Гоггинсом.

«Мне очень интересно посмотреть на Тони после тренировок с Дэвидом Гоггинсом. Есть много мнений: кто-то считает это полезным, кто-то – вредным.

Но мне интересно. Не знаю, потому что никто раньше не тренировался с Дэвидом. С другой стороны, мы видели, что Гоггинс даже не старался, а Тони – очень старался.

В плане выносливости Фергюсону есть куда расти. Гоггинс даже не устал, он может пахать сутками. Так что в этом есть польза», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, в ночь на 17 декабря Тони Фергюсон подерется с Пэдди Пимблеттом. С мая-2020 года Фергюсон идет на серии из шести поражений.

Дэвид Гоггинс – американский сверхмарафонец и бывший военный, служивший в элитных спецподразделениях.

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3 комментария
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rude.
При всем уважении к Рогану, часто мелет фигню конечно.
Хайп по этому шарлатану Гоггинсу стал спадать, и Джо решил братюню пристроить.
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Мяти
Интересно, если он такой ментальный монстр, физически суперсильный и выносливый, нельзя было его в свое время убедить, поднатаскать, в АКА например и, гоу за титулом юфс? Или, может пробовали и этот Гоггинс счел категорически ненужным бросать себе подобного рода вызов? Ну, просто не любит драться или не приемлет. Реально интересно было бы на него посмотреть, может пошумел бы.
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Владимир Виртуалкин
Ответ rude.
При всем уважении к Рогану, часто мелет фигню конечно. Хайп по этому шарлатану Гоггинсу стал спадать, и Джо решил братюню пристроить.
он миллионер, чего его пристраивать.
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