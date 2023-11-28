Пимблетт – о тренировках Фергюсона со сверхмарафонцем Гоггинсом: «Это чертовски глупо»

Пэдди Пимблетт раскритиковал Тони Фергюсона за тренировки с Дэвидом Гоггинсом.

«Считаю, что это странно. Это чертовски глупо. У Тони не было никаких проблем с двумя вещами: психологией и кардио. Помните, как он попался на рычаг локтя, но не сдался? Так что я не понимаю, зачем он это делает.

Тони кажется, что проблема в ментальности. Это не так. Он просто стал старше и потерял атлетизм, скорость. Конечно, бой с полностью изменил его карьеру.

А потом случился нокаут в поединке с . Мозг Тони сильно пострадал и работает не так, как всего три-четыре года назад», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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