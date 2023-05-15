О’Мэлли – о Сехудо: «Он очень высокого мнения о себе. Я бы его вырубил»

Шон О’Мэлли считает, что сможет нокаутировать Генри Сехудо.

« очень повезло. Он должен быть рад, что проиграл [Алджамейну] Стерлингу, потому что я бы его вырубил. По нему легко попасть, он дерется с поднятым подбородком.

Я считаю, что Сехудо хорош, не поймите меня неправильно. У него невероятное резюме, но он очень высокого мнения о себе. Это меня раздражает.

С удовольствием бы нокаутировал этого парня», – сказал Шон О’Мэлли.

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