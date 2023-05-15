О’Мэлли – о Сехудо: «Он очень высокого мнения о себе. Я бы его вырубил»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли считает, что сможет нокаутировать Генри Сехудо.

«Генри очень повезло. Он должен быть рад, что проиграл [Алджамейну] Стерлингу, потому что я бы его вырубил. По нему легко попасть, он дерется с поднятым подбородком.

Я считаю, что Сехудо хорош, не поймите меня неправильно. У него невероятное резюме, но он очень высокого мнения о себе. Это меня раздражает.

С удовольствием бы нокаутировал этого парня», – сказал Шон О’Мэлли.

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2 комментария

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jonnysilverhand01
Сахарок раздухарился прям …
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Вася Енотов
Вся проблема в том, что Генри не будет драться в стойке с чуваком, который его превосходит так сильно в росте и риче. Учитывая гигантское превосходство в борцовских навыках, Сехудо просто вытрет канвас сахаренком. В стойке его не перебить, это понял и Ян. Но у того с борьбой дружбы не было. Так что резюмирую, Генри не даст себя вырубить.
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