Сехудо – Шону О’Мэлли: «Я уничтожу тебя быстрее, чем USADA. В твоей игре дыр больше, чем у невесты Логана Пола»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо пообещал уничтожить в октагоне Шона О’Мэлли.

«Я уничтожу тебя быстрее, чем это сделало USADA. Алджо был слишком занят ромом и попытками выяснить, какая у тебя гендерная идентичность. Дыр в твоей игре больше, чем у невесты Логана Пола», – написал в соцсетях боец UFC Генри Сехудо.

В 2018 году допинг-проба О’Мэлли оказалась положительной на остарин. Шону грозило отстранение на два года, но NSAC сократила дисквалификацию до полугода из-за того, что О’Мэлли принял на себя ответственность за нарушение правил.

О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»

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4 комментария

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Перешёл Рубикон
Ответ Джон Сакримони
Что не так с невестой Логана пола ?
В ней много дыр
+2
0
+2
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Игорь Удалов
Ржачно. Сехудо в стендап нужно
+1
0
+1
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Джон Сакримони
Что не так с невестой Логана пола ?
0
0
0
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Код да Винчи
Сдалась им всем невеста Пола 🤣
0
0
0
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