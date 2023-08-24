Сехудо – Шону О’Мэлли: «Я уничтожу тебя быстрее, чем USADA. В твоей игре дыр больше, чем у невесты Логана Пола»

Генри Сехудо пообещал уничтожить в октагоне Шона О’Мэлли.

«Я уничтожу тебя быстрее, чем это сделало USADA. Алджо был слишком занят ромом и попытками выяснить, какая у тебя гендерная идентичность. Дыр в твоей игре больше, чем у невесты Логана Пола», – написал в соцсетях боец UFC Генри Сехудо.

В 2018 году допинг-проба О’Мэлли оказалась положительной на остарин. Шону грозило отстранение на два года, но NSAC сократила дисквалификацию до полугода из-за того, что О’Мэлли принял на себя ответственность за нарушение правил.

О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»

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