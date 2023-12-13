Официально: Двалишвили и Сехудо подерутся на UFC 298
В ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния, состоится UFC 298.
В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами легчайшего веса Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо.
Двалишвили (16-4) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Петра Яна единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед.
Сехудо (16-3) в мае проиграл Алджамейну Стерлингу. Титульный бой прошел в главном событии UFC 288.
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