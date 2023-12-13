Официально: Двалишвили и Сехудо подерутся на UFC 298

В ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния, состоится UFC 298.

В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами легчайшего веса и .

Двалишвили (16-4) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед.

Сехудо (16-3) в мае проиграл . Титульный бой прошел в главном событии UFC 288.

Двалишвили подтвердил договоренность о поединке с Сехудо

«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях