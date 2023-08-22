О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»
Генри Сехудо ответил Шону О’Мэлли, назвавшего его коротышом.
«Я не такой маленький, каким будет твой титульный загбег, тампон ходячий. Увидимся в декабре. Эльф наносит ответный удар», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.
Сехудо вызвал Двалишвили: «Хочу вернуть титул, поэтому мне нужен Мераб»
Конор и О’Мэлли обменялись сообщениями в соцсетях и намекнули на бой
1 комментарий