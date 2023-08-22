О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо ответил Шону О’Мэлли, назвавшего его коротышом.

«Я не такой маленький, каким будет твой титульный загбег, тампон ходячий. Увидимся в декабре. Эльф наносит ответный удар», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

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1 комментарий

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los merengues
Сехудо как обычно отжигает.
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