Матеуш Гамрот встретится с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 299
Матеуш Гамрот и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на UFC 299.
Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.
Гамрот (23-2) в последний раз дрался в сентябре, когда победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом во втором раунде.
Дос Аньос (32-15) в августе проиграл Висенте Луке единогласным решением судей. В октябре бойцу исполнилось 39 лет.
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