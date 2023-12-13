Матеуш Гамрот встретится с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 299

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль дос Аньос Матеуш Гамрот UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Матеуш Гамрот и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на UFC 299.

Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

Гамрот (23-2) в последний раз дрался в сентябре, когда победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом во втором раунде.

Дос Аньос (32-15) в августе проиграл Висенте Луке единогласным решением судей. В октябре бойцу исполнилось 39 лет.

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