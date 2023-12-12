Пимблетт – о Фергюсоне: «Для меня честь разделить клетку с Тони. Хочу, чтобы он ушел на пенсию с победой. Но не за мой счет»
Пэдди Пимблетт пожелал Тони Фергюсону прервать серию поражений.
«Очень уважаю Тони Фергюсона, он входит в пятерку лучших легковесов в истории. Конечно, я был его фанатом. А кто не был?
Даже я хочу, чтобы Тони ушел на пенсию с победой. Но не могу позволить ему сделать это за мой счет.
Ожидаю Фергюсона, которого мы видели в боях с Петтисом и Ковбоем, а не его медленную версию против Бобби Грина», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.
Напомним, что бой Пимблетта и Фергюсона пройдет в главном карде UFC 296 в ночь на 17 декабря.
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