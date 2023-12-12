Пимблетт – о Фергюсоне: «Для меня честь разделить клетку с Тони. Хочу, чтобы он ушел на пенсию с победой. Но не за мой счет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дональд Серроне Энтони Петтис Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бобби Грин UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт пожелал Тони Фергюсону прервать серию поражений.

«Очень уважаю Тони Фергюсона, он входит в пятерку лучших легковесов в истории. Конечно, я был его фанатом. А кто не был?

Даже я хочу, чтобы Тони ушел на пенсию с победой. Но не могу позволить ему сделать это за мой счет.

Ожидаю Фергюсона, которого мы видели в боях с Петтисом и Ковбоем, а не его медленную версию против Бобби Грина», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Напомним, что бой Пимблетта и Фергюсона пройдет в главном карде UFC 296 в ночь на 17 декабря.

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1 комментарий
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ожидает он ... от топового Тони 6-7 летней давности он отлетел бы в первом раунде
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