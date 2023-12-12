Пимблетт – о Фергюсоне: «Для меня честь разделить клетку с Тони. Хочу, чтобы он ушел на пенсию с победой. Но не за мой счет»

Пэдди Пимблетт пожелал Тони Фергюсону прервать серию поражений.

«Очень уважаю , он входит в пятерку лучших легковесов в истории. Конечно, я был его фанатом. А кто не был?

Даже я хочу, чтобы Тони ушел на пенсию с победой. Но не могу позволить ему сделать это за мой счет.

Ожидаю Фергюсона, которого мы видели в боях с и , а не его медленную версию против », – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Напомним, что бой Пимблетта и Фергюсона пройдет в главном карде UFC 296 в ночь на 17 декабря.

Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»

Пэдди Пимблетт: «У меня скоро родятся близнецы, так что хочу выступить на UFC 300 и получить еще один гонорар»