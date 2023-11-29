Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»
Пэдди Пимблетт не считает, что попадет в рейтинг UFC после победы над Тони Фергюсоном.
«Скажу честно: не вижу себя в топ-15 дивизиона после победы над Фергюсоном. Бобби Грин не попал, а он дрался с Тони до меня, понимаете, о чем я?
Так что я могу представить себе бой с Бобби Грином, Грантом Доусоном. С кем-то вроде них, чтобы попасть в рейтинг», – сказал легковес Пэдди Пимблетт, который в ночь на 17 декабря подерется с Тони Фергюсоном на UFC 296.
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Грин – о Фергюсоне: «У Тони есть дух воина. Думаю, он побьет Пимблетта»