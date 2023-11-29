Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»

Пэдди Пимблетт не считает, что попадет в рейтинг UFC после победы над Тони Фергюсоном.

«Скажу честно: не вижу себя в топ-15 дивизиона после победы над Фергюсоном. не попал, а он дрался с Тони до меня, понимаете, о чем я?

Так что я могу представить себе бой с Бобби Грином, Грантом Доусоном. С кем-то вроде них, чтобы попасть в рейтинг», – сказал легковес , который в ночь на 17 декабря подерется с на 296.

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