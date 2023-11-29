Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бобби Грин UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт не считает, что попадет в рейтинг UFC после победы над Тони Фергюсоном.

«Скажу честно: не вижу себя в топ-15 дивизиона после победы над Фергюсоном. Бобби Грин не попал, а он дрался с Тони до меня, понимаете, о чем я?

Так что я могу представить себе бой с Бобби Грином, Грантом Доусоном. С кем-то вроде них, чтобы попасть в рейтинг», – сказал легковес Пэдди Пимблетт, который в ночь на 17 декабря подерется с Тони Фергюсоном на UFC 296.

Пимблетт – о тренировках Фергюсона со сверхмарафонцем Гоггинсом: «Это чертовски глупо»

Грин – о Фергюсоне: «У Тони есть дух воина. Думаю, он побьет Пимблетта»

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5 комментариев
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Евгений Цыбульников
Пэдди, погоди, ты ещё не победил))
+10
-2
+8
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Александр Степанов
Ответ Евгений Цыбульников
Пэдди, погоди, ты ещё не победил))
Сомневаюсь, что Тони одолеет Пимблетта. Это будет претендент на апсет года в таком случае
+4
0
+4
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Ростислав Романенко
Ответ Александр Степанов
Сомневаюсь, что Тони одолеет Пимблетта. Это будет претендент на апсет года в таком случае
В номинации "Апсет года" пока безоговорочно побеждает Шон Стриклэнд.
+3
0
+3
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Александр Степанов
Ответ Ростислав Романенко
В номинации "Апсет года" пока безоговорочно побеждает Шон Стриклэнд.
Согласен)
0
0
0
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