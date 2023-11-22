Грин – о Фергюсоне: «У Тони есть дух воина. Думаю, он побьет Пимблетта»

Бобби Грин считает, что Тони Фергюсон выиграет у Пэдди Пимблетта.

«Я очень уважаю этого парня. Считаю, что Тони должен продолжать драться. Люди говорят, что ему нужно уйти в отставку. Поверьте, он сделает это тогда, когда посчитает нужным.

никогда не сдается. Я дрался с ним и знаю, о чем говорю. Его не сломить, у него есть дух воина. Пока в тебе есть этот дух, занимайся своим делом. Думаю, он побьет », – сказал легковес UFC Бобби Грин.

Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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