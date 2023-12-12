Веттори готов вернуться в октагон: «Март. Против любого»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Джаред Каннонир Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори назвал дату возможного возвращения в октагон.

«Я готов выйти в марте. Против любого», – написал в соцсетях бывший претендент на титул UFC в среднем весе Марвин Веттори.

В 2023 году Веттори провел два боя: победил Романа Долидзе на UFC 286 и проиграл Джареду Каннониру на UFC on ESPN 47.

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1 комментарий
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Конечно+ против любого, какая разница от кого отлетать.
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