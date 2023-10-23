Каннонир получил травму и снялся с поединка против Долидзе

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Джаред Каннонир UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Бой между Романом Долидзе и Джаредом Каннониром отменен.

Об этом американский боец рассказал в новом выпуске подкаста Submission Radio.

Поединок должен был пройти 2 декабря и возглавить UFC Fight Night в Остине, штат Техас.

Каннонир (17-6) в последний раз дрался в июне, когда выиграл у Марвина Веттори судейским решением.

Долидзе (12-2) в марте проиграл Веттори, прервав серию из четырех побед.

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