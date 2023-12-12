Гаджи Автомат рассказал о 99-часовом голодании: «Становишься спокойным и собранным, срывов нет»

Гаджи Наврузов рассказал о последствиях 99-часового голодания.

«Это моя пятая голодовка. Я стал практиковать такие голодовки, добавил еще посты без воды, без еды. Интересно, мне это нравится. До этого я чуть-чуть держал пост.

Советую людям – изучите, практикуйте, очень хорошо для улучшения иммунитета, для защиты от болезней.

Когда начинаешь есть, там важно, что нельзя сразу углеводы. Только жиры, белки, клетчатку. И пару суток надо держаться без углеводов. Салаты и рыба.

Первый раз поешь, тебе сразу снова хочется поесть. Но на во вторые и третьи сутки есть вообще не хочется.

Центральная нервная система становится очень концентрированная, ты собранный, спокойный, нет срывов никаких. Мне это трудно словами объяснить. Я бы людям это советовал», – сказал боец на голых кулаках .

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