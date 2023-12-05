Альварес рассказал о травмах после боя с Перри на голых кулаках: «Две трещины в левой глазнице и один перелом»

Теги Эдди Альварес Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Эдди Альварес рассказал о травмах лица после боя с Майком Перри.

«Подтверждены две трещины в левой глазнице и один перелом. Было бы хорошо довести до конца шоу для фанатов.

Эта игра дикая и непредсказуемая, поэтому я и люблю ее. Шоу будет продолжаться. Люблю вас!» – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес.

BKFC 56: Перри победил техническим нокаутом Альвареса. Он выиграл все пять боев на голых кулаках

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