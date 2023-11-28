Президент BKFC – о ВанЗант: «Вероятность того, что она вернется ради еще одного поединка, очень велика»

Пейдж ВанЗант вернется в BKFC и проведет еще один бой на голых кулаках.

«Я общался с ее менеджером, мы виделись две недели назад. Мне сказали: «Дай нам дату и три месяца на подготовку, потому что Пейдж хочет сконцентрироваться на тренировках и подойти к этому бою в хорошей форме».

Так что вероятность того, что она вернется ради еще одного поединка, очень велика», – сказал президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.

В последний раз ВанЗант дралась в июле-2021, когда проиграла единогласным решением судей.

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