Дана Уайт заявил, что провел 86 часов без воды: «Эксперты говорят, что это снижает риск развития рака и Альцгеймера»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, что практикует водное голодание.

«Я провел 86 часов без воды, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

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3 комментария

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Дядя Нурмагомедова
Какая доказательная база того , что 86 часов без воды - снижает риск рака ?? Что за медицинский институт проводил исследование , чем известны врачи , руководящие данным экспериментом , какова была выборка репрезентативных групп , все ли возрастные категории в ней участвовали ?? Насколько сильно отказ от воды снижает риск рака в процентном соотношении ??
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SixB312
Из царство Экспертов о Плоской Земли наверное. Это как у подкасте Джо Рогана когда он говорил что "эксперты" говорили что осьминоги это пришельцы с чужой планеты’ тогда Брайн Кокс чуть фейспалм не сделал
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Прессинг Рангника
медицинское инфоцыганство процветает
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