Дана Уайт заявил, что провел 86 часов без воды: «Эксперты говорят, что это снижает риск развития рака и Альцгеймера»

Дана Уайт рассказал, что практикует водное голодание.

«Я провел 86 часов без воды, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

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