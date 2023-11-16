Дана Уайт заявил, что провел 86 часов без воды: «Эксперты говорят, что это снижает риск развития рака и Альцгеймера»
Дана Уайт рассказал, что практикует водное голодание.
«Я провел 86 часов без воды, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.
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