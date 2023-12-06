Перри хочет подраться с Масвидалем на голых кулаках: «Это будет грандиозно»

Теги Кимбо Слайс Хорхе Масвидаль Майк Перри Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Майк Перри хочет провести бой с Хорхе Масвидалем.

«Я очень уважаю Хорхе, поэтому не упоминал его имя до этого. Но недавно мы встретились и поговорили о потенциальном поединке. Я был немного выпившим и сказал: «Люди хотят увидеть это, а мы заработаем хорошие деньги».

Я вырос на его боях, на поединках Кимбо Слайса. Хорхе – единственный человек, который никогда не выступал в BKFC, но умеет драться на голых кулаках. Это будет грандиозно», – сказал боец BKFC Майк Перри.

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