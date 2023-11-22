Орловский рассказал о 36-часовом голодании: «Чувствовал себя великолепно»

Теги UFC Дана Уайт MMA Андрей Орловский Бокс/MMA/UFC

Андрей Орловский рассказал о 36-часовом голодании.

«Я сделал это – первый опыт голодания. Хотел провести 86 часов на одной воде, прямо как Дана Уайт, но начала болеть голова. Несмотря на это, чувствовал себя великолепно. Определенно рекомендую.

Следующая цель – минимум 72 часа. Правда, на этой неделе в США отмечают День благодарения, так что на диету я сяду только в пятницу», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Андрей Орловский.

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3 комментария

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Ena Therapy
Начала болеть голова , чувствовал себя великолепно. Вообщем то можно было только эти две фразы оставить ,чтоб все понять)
+5
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Сергей
Не есть 36 часов это ерунда, попробуй пить 2 месяца без закуси, как Ссанек, вот это да.
+6
-1
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Комнатный Герой💪
Лучше голодать в элитном номере США, чем в панельной хрущовке)) В фильме "Великий уравнитель 2" классно отыграл, красава))
+5
-1
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