Орловский рассказал о 36-часовом голодании: «Чувствовал себя великолепно»

Андрей Орловский рассказал о 36-часовом голодании.

«Я сделал это – первый опыт голодания. Хотел провести 86 часов на одной воде, прямо как , но начала болеть голова. Несмотря на это, чувствовал себя великолепно. Определенно рекомендую.

Следующая цель – минимум 72 часа. Правда, на этой неделе в США отмечают День благодарения, так что на диету я сяду только в пятницу», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Андрей Орловский.

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