Ковингтон – о желании Конора стать президентом Ирландии: «Он не хочет видеть, как ирландцев убивают на улицах, а сами улицы были в огне»

Колби Ковингтон высказался о желании Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

«Мне кажется, что Макгрегор был бы отличным лидером. У него много чемпионских и лидерских качеств. Он выступает за свободу – это самое важное. Он не хочет видеть, как ирландцев убивают на улицах, а сами улицы были в огне.

Конор уже стал бойцом мирового класса, одним из лучших в истории спорта. Я думаю, что он добьется больших успехов в политике», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Конор Макгрегор: «Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты»

Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»