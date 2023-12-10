Шон Стрикленд: «Буду счастлив, если мир развалится. Нынешняя жизнь людей – это не свобода, а добровольное рабство»

Шон Стрикленд рассказал, что будет делать в случае конца света.

«Я часто говорю, что буду счастлив, если мир развалится... Перееду в деревню, буду охотиться и ловить рыбу. Придется завести детей и семью... То, чем живут люди сейчас – это не свобода, а добровольное рабство», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Стрикленд – об аресте Хилла: «Оказывается, драка с братом – это домашнее насилие. Джамал, он сука»

Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»